Мэр Оренбурга после обысков и больничного ушел в неоплачиваемый отпуск

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мэр Оренбург Владимир Ильиных, у которого дома и на работе 27 мая прошли обыски, после больничного ушел в неоплачиваемый отпуск, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

"Глава города после проведенных медицинских манипуляций был вынужден взять отпуск без содержания заработной платы для восстановления", - сказал сотрудник пресс-службы. До какого дня у мэра отпуск, он не знает.

В плановый отпуск также ушел заммэра города по экономике и финансам. В пресс-службе отметили, что этот отпуск был запланирован в начале года, когда составлялся календарь отпусков.

В середине мая мэрия города сообщала, что следователи проверяли финансово-хозяйственную деятельность муниципальных учреждений "БиОз", "Комсервис" и "Оренбургсервис" и в том числе задавали вопросы заместителю главы города по экономике и финансам Светлане Золотаревой.

Ильиных 27 мая подтвердил, что у него прошли обыски, но уточнил, что обвинений никому не предъявлено. Он отмечал, что находится за пределами города на плановом курсе лечения, при этом "все рабочие процессы на контроле".

Ильиных был избран главой Оренбурга в феврале 2020 года. 33 депутата горсовета выбрали его единогласно.

13 августа 2020 года бывший мэра Оренбурга Евгений Арапов был приговорен к 4,5 года колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток и незаконном создании фирмы через подставное лицо.