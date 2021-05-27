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Мэр Оренбурга после обысков заявил, что ему не предъявлены обвинения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава Оренбурга Владимир Ильиных заявил, что правоохранительные органы провели оперативные мероприятия в здании мэрии и его жилище, однако обвинений никому не предъявлено.

"Да, в здании мэрии, структурных подразделениях и подведомственных учреждениях прошли оперативные мероприятия. Визитов было несколько. Мы оказываем всестороннюю помощь и открыты для взаимодействия. Сегодня оперативные мероприятия были в моем доме. Никаких обвинений, требований или претензий ко мне или кому-то из сотрудников администрации не предъявлено", - приводит слова Ильиных мэрия в своем телеграм-канале.

Глава Оренбурга отметил, что в настоящее время находится за пределами города на лечении.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия в доме Ильиных.

На прошлой неделе администрация Оренбурга сообщала, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Оренбургской области проводят мероприятия в здании мэрии.

Оренбург Владимир Ильиных

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