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Силовики пришли с обысками в дом мэра Оренбурга Владимира Ильиных

Силовики пришли с обысками в дом мэра Оренбурга Владимира Ильиных
Архивное фото
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в четверг проводят оперативные мероприятия в доме главы Оренбурга Владимира Ильиных.

Информированный источник сообщил, что оперативные мероприятия ведутся по месту жительства Ильиных. Как отмечается, их проводят, в том числе, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области.

На прошлой неделе администрация Оренбурга сообщила, что сотрудники полиции проводят мероприятия в здании мэрии.

"В администрации города Оренбурга 18 мая началось и продолжается оперативное мероприятие, проводимое сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Оренбургской области. Опрашиваются сотрудники администрации города, в том числе заместитель главы города по экономике и финансам Светлана Золотарева", - говорилось в сообщении.

В частности, отмечала мэрия, мероприятия прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципальных учреждениях "БиОз", "Комсервис" и "Оренбургсервис".

Оренбург Владимир Ильиных МВД

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