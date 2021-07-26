В Башкирии решили повременить с введением новых COVID-ограничений

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что пока решил не вводить ранее запланированные ограничения по коронавирусу.

"Такие ограничительные меры тогда не вступают в силу, мы их не будем применять, но подчеркиваю, сразу оговорку я сделал, если ситуация там в пике будет уходить, а мы не знаем, все, что угодно может произойти, тогда вернемся к этому вопросу", - сказал он.

Пока, по его словам, все предприятия сферы услуг работают "в нормальном режиме".

18 июня в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Башкирии Хабиров внес изменения в свой указ о режиме повышенной готовности. С 22 июня посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях совершеннолетними жителями региона стало возможным только при наличии сертификата о прохождении вакцинации, справки о противопоказаниях к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 29 июня это требование должно было распространиться на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки на общественном транспорте и работу пригородного поезда "Орлан".

Позднее из-за нехватки вакцины эти ограничения перенесли на 5 июля. Затем бизнес добился отсрочки их введения до 12 июля, а потом - до 26 июля.