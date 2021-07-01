Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:45Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Башкирия перенесла введение коронавирусных ограничений еще на неделю

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Второй блок ограничительных мер по коронавирусной инфекции переносится на 12 июля, сообщил глава республики Радий Хабиров журналистам в четверг.

В РоссииБашкирия отложила на неделю COVID-ограничения из-за нехватки вакциныБашкирия отложила на неделю COVID-ограничения из-за нехватки вакциныЧитать подробнее

"Ту норму указа, где мы вводим ограничения, мы ее передвигаем, еще на неделю передвигаем", - сказал Хабиров.

Ранее сообщалось, что 18 июня глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с увеличением числа больных коронавирусом.

Согласно изменениям, с 22 июня посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях совершеннолетними жителями региона возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 29 июня это требование должно было распространиться на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки на общественном транспорте и работу пригородного поезда "Орлан". 25 июня эти меры были перенесены на 5 июля.

Башкирия Радий Хабиров коронавирус

Новости по теме

Новости

Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов оставил пост

Бессменный ректор ВШЭ Кузьминов оставил пост

Производитель воды "Новотерская" стал сливать ее в канализацию из-за блокировки дороги

Производитель воды "Новотерская" стал сливать ее в канализацию из-за блокировки дороги

Черчесов вернулся в топ-10 рейтинга самых упоминаемых персон в российских СМИ

Черчесов вернулся в топ-10 рейтинга самых упоминаемых персон в российских СМИ

В Москве и Астрахани предотвратили теракты сторонников ИГ

Крым принял за полгода в 1,5 раза больше туристов, чем в "доковидном" году

Крым принял за полгода в 1,5 раза больше туристов, чем в "доковидном" году

Суд признал незаконной деятельность телеграм-бота "Глаз Бога"

Путин ужесточил наказание за повторную пьяную езду

Путин ужесточил наказание за повторную пьяную езду

Путин одобрил ужесточение ответственности за незаконные действия с оружием

Альпинисты на Эльбрусе запросили помощь спасателей из-за горной болезни

Альпинисты на Эльбрусе запросили помощь спасателей из-за горной болезни

Крымчан призвали не бояться новых мощных ливней

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');