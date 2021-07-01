Башкирия перенесла введение коронавирусных ограничений еще на неделю

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Второй блок ограничительных мер по коронавирусной инфекции переносится на 12 июля, сообщил глава республики Радий Хабиров журналистам в четверг.

"Ту норму указа, где мы вводим ограничения, мы ее передвигаем, еще на неделю передвигаем", - сказал Хабиров.

Ранее сообщалось, что 18 июня глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с увеличением числа больных коронавирусом.

Согласно изменениям, с 22 июня посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях совершеннолетними жителями региона возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 29 июня это требование должно было распространиться на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки на общественном транспорте и работу пригородного поезда "Орлан". 25 июня эти меры были перенесены на 5 июля.