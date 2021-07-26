На Кубани криминального авторитета осудили на 8 лет по статье о ворах в законе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд приговорил криминального авторитета Давида Джангидзе, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, к восьми годам колонии, слушания по делу проходили в закрытом режиме, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы крайсуда Мария Пирогова в понедельник.

"Исследованные судом доказательства подтвердили, что Джангидзе в 2013 году приобрел статус вора в законе, который свидетельствует о занятии им высшего положения в преступной иерархии, занимал это положение на момент возбуждения уголовного дела и занимает по настоящее время. Суд счел вину Джангидзе в предъявленном обвинении доказанной, а квалификацию по ст. 210.1 УК РФ - правильной", - сказала Пирогова.

Джангидзе приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы на один год.

Согласно предъявленному обвинению, статус вора в законе 37-летний Джангидзе приобрел в июне 2013 года на воровской сходке в Риме (Италия). В криминальных кругах был известен как "Дато Краснодарский".

На закрытом процессе показания на Джангидзе дали как свидетели, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, так и представители уголовной среды, осужденные за различные преступления, уточнила Пирогова. По ее словам, занятие высшего положения в преступном мире само по себе предполагает, что этот статус будет использоваться в интересах криминала.

Статья 210.1 УК РФ "преступным признает сам факт занятия обвиняемым высшего положения" в криминальной иерархии и не требует обвинения фигуранта в участии в каком-либо ином преступлении, а также в действиях "по организации, планированию, руководству преступной деятельностью", пояснила представитель суда.

Как сообщалось, Джангидзе был арестован в 2019 году.

В настоящее время Краснодарский краевой суд слушает еще одно уголовное дело в отношении "вора в законе" Кобы Дзидзишвили - "Кобы Краснодарского", также обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).