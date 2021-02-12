Криминальный авторитет по кличке Турок арестован в Москве

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Известный в криминальных кругах под кличкой Турок Андрей Торкунов задержан в Москве по подозрению в главенстве в преступной среде и вымогательстве у коммерсанта 2,4 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вчера Торкунов задержан сотрудниками московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, дополнительно установлено, что в 2015 году Торкунов с соучастниками, угрожая некоему коммерсанту и его семье расправой, получил от него 2,4 млн рублей.

По ходатайству следствия суд арестовал Торкунова, добавил источник.

Статья 210.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.