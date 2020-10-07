В Москве вынесен первый приговор по статье о преступной иерархии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима "вора в законе" Шалву Озманова по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе по новой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего ранее судимого уроженца г. Тбилиси Шалвы Озманова", - сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре в среду. С учетом позиции государственного обвинителя - заместителя прокурора Москвы Виктора Малюкова - суд приговорил Озманова к 11 годам в колонии строгого режима, сказал собеседник агентства.

Озманов осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, незаконные перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, а также по введенной в 2019 году статье 210.1 УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее по 210.1 УК РФ приговоров в Москве не было.

В суде установлено, что летом 2014 года Озманов на автомойке выстрелил из незаконно приобретенного неустановленного огнестрельного оружия с самодельным стволом в администратора и ранил его в бедро.

"Кроме того, установлено, что Озманов имеет уголовный статус так называемого вора в законе и занимает высшее положение в преступной иерархии", - сказали в столичной прокуратуре. В связи с этим преступники, имеющие более низкий криминальный статус, согласно существующим негласным нормам и правилам, "обязаны подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям".

"При этом он пользуется у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом и имеет сферу своего влияния на территории Московского региона и Краснодарского края", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор Москвы Денис Попов.

Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе" 1 апреля 2019 года. Уголовный кодекс России был дополнен статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Закон исключает возможность условного осуждения.