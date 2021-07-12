В Москве вору в законе предъявили обвинение по статье о преступной иерархии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Столичные следователи предъявили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийствах и незаконном обороте оружия криминальному авторитету Рашиду Исмаилову, в частности его обвиняют в убийстве двух человек в 2009 году.

"Криминальному авторитету Рашиду Исмаилову предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. В отношении Исмаилова расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). В ходе предварительного расследования также была установлена причастность Исмаилова к совершению другого особо тяжкого преступления, совершенного им в 2009 году", - сообщила журналистам представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, Исмаилову также предъявлено обвинение по статьям об убийствах двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, с 2013 года обвиняемый занимал высшее положение в преступной иерархии - вор в законе.

"Он неоднократно судим за совершение преступлений", - отметила представитель СК. По словам Ивановой, "занимая высшее положение в преступном мире, имея соответствующий криминальный статус", Исмаилов пропагандировал криминальную субкультуру, "назначал других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии".

Исмаилов также "обеспечивал наполнение общей материальной базы (так называемого общака)", за счет которой финансово поддерживал лиц, содержащихся в СИЗО и местах лишения свободы, "организовывал и проводил "воровские сходки". "Также он осуществлял покровительство лицам, совершившим преступление", - сказала представитель СК.

Кроме того, следствие установило, что в мае 2009 года Исмаилов, вместе с соучастниками подъехал к кафе на Измайловском шоссе, где расстрелял из огнестрельного оружия автомобиль, в котором находились двое мужчин. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия.

Следствие полагает, что мотивом преступления послужила месть на почве личной неприязни, поскольку Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к убийству его близкого знакомого, заявила Иванова.

В настоящее время, добавила она, продолжается работа по установлению причастности Исмаилова к совершению других преступлений в Москве.