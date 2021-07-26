Бесплатная догазификация в РФ может охватить 3,8 млн домовладений

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Бесплатная догазификация в России может охватить 3,794 млн домовладений, следует из презентации вице-премьера РФ Александра Новака к встрече с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

В презентации сообщается, что на данный момент по всей России поступило уже 97,3 тыс. заявок на догазификацию, из них 10,1 тыс. заявок было отклонено.

В материалах также сообщается, что в РФ действует 2,8 тыс. пунктов сбора заявок на догазификацию.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах бесплатную для населения подводку газа до границ домовладений, расположенных вблизи внутрипоселковых газопроводов, при подаче такой заявки.

Позже в ходе "прямой линии" Путин отметил, что бесплатная и ускоренная догазификация в первую очередь распространяется на домовладения, а не на садовые товарищества, но допустил, что могут быть сделаны "дополнительные шаги и по другим направлениям".