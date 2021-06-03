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ПМЭФ-2021

Новак заверил, что с населения не потребуют платы за догазификацию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Догазификация населения не предполагает никаких условий по возврату стоимости подключения, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Александр Новак.

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"У нас в соответствии с поручениями, посланием президента будет до границ участка доведена инфраструктура, соответственно для подключения не за счет средств населения, а за счет газораспределительных организаций, единого оператора. Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости подключения в зависимости от того, будет потребляться газ или не будет. Это касается населения", - сказал чиновник..

По его словам, в правительстве готовят поправки в постановление № 1314 о порядке технологического присоединения к инфраструктуре газоснабжения, в нем четко пропишут процедуру подключения, в том числе заявки от собственника.

"Постановление требует изменения с учетом того, что меняются подходы, с населения снимается финансовая нагрузка по подведению до границы участка", - добавил вице-премьер.

В апреле, оглашая послание Федеральному собранию, президент Владимир Путин потребовал, чтобы газовые трубы довели до отдельных участков бесплатно для домовладельцев. Он объяснил, что имеет в виду населенные пункты, к которым уже подвели газовые сети, но к отдельным домам трубы подвести не могут, например, из-за нехватки денег у муниципалитета. Он призвал правительство и регионы создать план газификации таких домохозяйств.

Госдума и Совет Федерации уже приняли соответствующий закон. Правительство должно подготовить для него подзаконные акты к ноябрю.

Новак говорил, что догазификация затронет около 2 млн домохозяйств. В ООО "Газпром межрегионгаз" уточнили, что бесплатное подключение к газу будет доступно для домов площадью не больше 300 квадратных метров и участков, границы которых находятся не дальше чем на 200 метров от газораспределительной сети. За прокладку трубы по участку и подключение гражданам придется платить.

Бесплатное подключение граждан к газу будет увязано с их обязанностью начать его потребление в течение года, в ином случае им придется оплатить расходы на подключение, рассказал источник "Интерфакса".

Газпром Александр Новак Владимир Путин Госдума Правительство Совет Федерации

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