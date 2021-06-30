Бесплатная догазификация в первую очередь охватит домовладения, а не СНТ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бесплатная и ускоренная догазификация в первую очередь распространяется на домовладения, а не на садовые товарищества, заявил президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии".

"Сейчас идет речь пока только о населенных пунктах, местах постоянного проживания, поэтому последней милей пока принято решение обеспечить места постоянного проживания. Посмотрим, как будет реализовываться по бесплатной миле – может быть сделаем дополнительные шаги и по другим направлениям", - сказал он.

Президент добавил, что задача газификации садовых товариществ будет реализовываться в рамках реализуемых программ газификации на период до 2025 года, это касается субъектов РФ, где есть централизованное газоснабжение.

"Есть разные садоводческие товарищества, которые например стоят отдельно. Есть товарищества, которые стоят внутри населенных пунктов и до них труба должна быть подведена бесплатно", - добавил Путин.

Путин добавил, что недавно обсуждал с некоторыми членами правительства подготовку для проведения догазификации единого типового договора. "Все, что связано с обустройством участка, делали по едином плану, по централизованному плану закупок. Обсуждается, чтобы делать это в рамках одного договора, чтобы минимизировать затраты, чтобы не было необоснованного завышения цен", - добавил он.

Как сообщалось, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных рядом с внутрипоселковыми газопроводами, в случае наличия соответствующей заявки.

Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения – это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час. Инвестиции в мероприятия по догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах в 2021-2022 годах предварительно оцениваются в 100 млрд рублей.