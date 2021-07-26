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Новак счел, что за догазификацией обратится половина имеющих право

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Лишь около половины граждан, чьи домовладения подпадают под условия бесплатного подключения к газу в газифицированных населенных пунктах (догазификации), обратятся за подключением - такое мнение вице-премьер РФ Александр Новак высказал в беседе с журналистами по итогам встречи с секретарем Генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

"У нас есть общее понимание, что максимальное (число - ИФ) недогазифицированных домовладений около 4 млн (3 млн 794 тыс. 763 домовладения - данные презентации вице-премьера - ИФ) в 36 тыс. населенных пунктах. Но точно же не все пойдут с заявками. Я думаю, что коэффициент 0,6 от потенциального количества заявок", - сказал Новак.

По словам Новака, бесплатная догазификация уже началась.

"Они уже идут - уже 20 тыс. подключений исполнено. Мы эту работу начали 21 апреля после послания президента. Больше акцент на то, чтобы нормативка была внесена, которой бы все четко пользовались. И второе - создать работу, взаимоотношения, получение информации от субъектов, чтобы это все было в рамках специального проекта", - сказал он.

Он не стал оценивать, сколько абонентов в рамках этой кампании будет подключено в 2021 году: "Цифру не скажу, сейчас идет заявочная компания".

Как сообщалось, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить до 2023 года в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств населения подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки. Принятая в апреле правительством "дорожная карта" ускоренной газификации определила критерии такого подключения - это земельные участки, расположенные на расстоянии не более 200 метров от существующих газопроводов, в которых есть достаточная пропускная способность для подключения, а также мощность газоиспользующего оборудования не превышает 7 кубических метров в час.

Александр Новак

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