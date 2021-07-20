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Двое рабочих погибли в результате падения с 10 этажа на востоке Москвы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Москве двое рабочих погибли в результате падения с высоты на строительном объекте, сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"20 июля 2021 года на строительном объекте на Измайловском проезде двое рабочих упали с высоты 10-го этажа. Они скончалась на месте", - сказала Нефедова журналистам во вторник.

В ходе проверки будут уставлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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