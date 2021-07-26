В Северной Осетии человек погиб, упав в бункер для сушки кукурузы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Упавший в бункер для сушки кукурузы человек погиб на территории зерновой сушилки в городе Дигора (Северная Осетия). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

В понедельник в 13:20 от службы 112 поступило сообщение о том, что в бункер упал человек, признаков жизни не подает. Тело мужчины извлекли и передали сотрудникам правоохранительных органов.

К поисково-спасательным работам от МЧС России привлекалось семь человек личного состава и две единицы техники.