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Обвиняемый в убийстве полицейского в Ставрополе признался в преступлении

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ибрагим Симбаригов, обвиняемый по делу о нападении на заместителя начальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по Ставрополю, признал свою вину и раскаялся, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Да, да", - сказал Симбаригов в зале суда, куда его доставили для избрания меры пресечения, в ответ на вопрос журналистов о том, признает ли он свою вину и раскаивается ли в содеянном.

Вооруженное нападение на замначальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по Ставрополю было совершено в ночь на 24 июля. В результате он с ранениями был госпитализирован и скончался в реанимации.

Нападавших, по предварительным данным, было двое, стрелял один из них.

Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство по найму", "незаконное приобретение, хранение оружия".

В тот же день в Андроповском округе Ставропольского края был задержан подозреваемый в убийстве Симбаригов. Второй фигурант дела - Заурбек Кениев - объявлен в розыск.

Ставропольский край

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