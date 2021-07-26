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В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского

В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя в понедельник заключил под стражу 28-летнего уроженца Чечни Ибрагима Симбаригова, обвиняемого по делу о нападении на заместителя начальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по городу.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 24 сентября", - сказал судья.

Симбаригов обвинен по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму), пункту "а" части 3 статьи 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия) УК РФ.

В ходе заседания обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Со своей стороны следователь пояснил, что у подельника Симбаригова - Заурбека Кениева - была неприязнь к полицейскому и он нанял Симбаригова для убийства за материальное вознаграждение. Все выстрелы были произведены Симбариговым. Кениев находился в автомобиле ВАЗ, в котором они подкараулили полицейского.

Также в ходе заседания отмечалось, что Симбаригов ранее был осужден в Грозном за убийство и приговорен к 6 годам в колонии строгого режима. Срок он отбыл в 2020 году.

Вооруженное нападение на замначальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по Ставрополю было совершено в ночь на 24 июля возле одного из многоэтажных домов краевого центра. В результате он с ранениями был госпитализирован и скончался в реанимации.

Нападавших было двое, стрелял один из них.

В тот же день в Андроповском районе Ставрополья был задержан подозреваемый в убийстве Симбаригов. В понедельник ему предъявлены обвинения. Второй фигурант дела - Кениев - объявлен в розыск.

Ставрополь

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