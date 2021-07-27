Вызывающий дожди самолет успешно помогает бороться с пожарами в Якутии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Разработанный в советское время самолет АН-26 "Авиалесоохраны", который способен вызывать дождь, отлично зарекомендовал себя при тушении лесных пожаров в Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"Крайне успешно в этих условиях (масштабных пожаров - ИФ) показал себя самолет АН-26 "Авиалесоохраны", который вызывает дожди. Очень хорошо отработал. Во многих районах в самые тяжелые моменты, когда хоть какая-то облачность появлялась, нам удавалось вызвать дожди, которые не тушили пожары, но сбивали их. И какая-то передышка возникала для их локализации", - сказал Николаев в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсантъ".

По его словам, "в заречной группе районов были очень большие пожары, и там очень хорошо дожди были вызваны, удачно".

"Они (вызванные самолетом АН-26 дожди - ИФ) позволили пожары капитально сбить. К сожалению, этот самолет один в стране. (...) У лесоохраны один в стране. И вот он у нас все лето здесь работает", - пояснил глава Якутии.

Он уточнил, что самолет "был разработан в 80-е годы для работы по последствиям засухи".

"Как специалисты говорят, в середине 80-х Якутия горела гораздо сильнее, чем сейчас. И тогда была страшная засуха. Чтобы вызвать дожди, не только для тушения пожаров, но и для сельского хозяйства, этот самолет и был разработан. Потом все развалилось, но, слава Богу, один такой самолет остался и сейчас активно используется. Действующий пока один, но есть, говорят, несколько таких, которые могут быть доработаны", - отметил Николаев в беседе с изданием.