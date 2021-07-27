Сотрудников правительства Якутии направят тушить лесные пожары

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Добровольцы из министерств Республики Саха (Якутия) в ближайшие дни отправятся тушить лесные пожары в регионе, сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков.

"Лепчиков отметил, что 28 июля на тушение пожаров от исполнительных органов власти будут направлены добровольцы по линии Минспорта, 30 июля - Минарктики, министерства финансов и министерства строительства республики", - сообщила пресс-служба правительства Якутии по итогам заседания оперативного штаба.

Как сообщалось, ранее глава республики Айсен Николаев сообщил, что местные жители и волонтеры активно привлекаются к тушению лесных пожаров в Якутии, в республике формируются отряды добровольцев, которые направляются в районы, где самая сложная ситуация.

В регионе сложилась сложная лесопожарная обстановка, огнем пройдено свыше 1,5 млн га. В борьбе с огнем в лесах задействовано более 2 тыс. человек.