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Мишустин посоветовал больше подключать авиатехнику к тушению пожаров

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин согласился, что к тушению лесных пожаров в Якутии нужно активнее подключать авиатехнику и обеспечить, чтобы для таких самолетов и пожарных машин было достаточно горючего.

Он сказал это на совещании о стихийных ЧС на Дальнем Востоке и в Сибири. Премьер пообещал, что в 2021 году на борьбу с пожарами в России будет выделено более 3 миллиардов рублей, и значительную долю этих денег получит Якутия.

Мишустин также призвал глав всех регионов, где распространились пожары, максимально быстро помогать пострадавшим людям.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщил "Коммерсанту", что на 26 июля в республике действовало 154 лесных пожара, из которых возможно было тушить 52. Огонь в регионе уже прошел около 1,6 млн гектаров, сейчас, по его словам, горит примерно одна десятая часть этой площади.

Николаев отметил также, что в тушении пожаров успешно себя проявил разработанный в советское время самолет АН-26 "Авиалесоохраны", который способен вызывать дождь.

"Во многих районах в самые тяжелые моменты, когда хоть какая-то облачность появлялась, нам удавалось вызвать дожди, которые не тушили пожары, но сбивали их. И какая-то передышка возникала для их локализации", - сказал глава региона.

Он выразил сожаление, что такой самолет в стране только один.

Михаил Мишустин Якутия Айсен Николаев

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