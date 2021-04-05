Массовый выброс сельди на Сахалине объяснили гибелью после нереста

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Массовый выброс сельди на побережье Сахалина – обычное явление, часть рыбы гибнет после нереста. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского филиала ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) в понедельник.

"Ситуация с выбросами сельди является обычным явлением для посленерестовой рыбы. В отличие от тихоокеанских лососей далеко не вся сельдь гибнет после нереста, в выбросах могут быть и особи с икрой, это в большей степени связано с ее скученностью", - говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что сахалино-хоккайдская сельдь нерестится вдоль заселенного побережья Сахалина, "поэтому эти процессы очевидны для жителей".

В минувшие выходные дни в соцсетях сахалинцы выложили фото и видео большого количества сельди, выброшенной на побережье Холмского района.

Ученые отмечают тенденцию увеличения запасов сахалино-хоккайдской сельди, что показывают многолетние исследования этой рыбы у берегов юго-западного Сахалина.

"Учетные съемки с участием специалистов Тихоокеанского и Сахалинского филиалов ВНИРО, выполняемые донным траловым и водолазно-икорным методом показывают, что с середины 2010-х годов практически повсеместно наблюдается рост сельди – в заливе Терпения (восточное побережье Сахалина - ИФ), у Южных Курил, а также декастринской сельди (Татарский пролив - ИФ)", - сообщает пресс-служба Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По ее данным, в 2020 году водолазная съемка позволила оценить запас сахалино-хоккайдской сельди в 35,5 тыс. тонн. "Это заметно больше оценок 2018 года. Предполагается, что без ущерба для популяции в 2022 году можно добыть 6 тыс. тонн сельди", - сообщает пресс-служба.

Ученые продолжат исследования состояния запасов этой рыбы.