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Лососевая путина на Камчатке в 2021 году стала рекордной за 20 лет

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Фактические уловы в период лососевой путины этого года на Камчатке на 20% превысили прогнозы рыбохозяйственной науки, став рекордными за 20 лет, сообщает в среду пресс-служба правительства Камчатского края.

"Изначальный прогноз составлял порядка 360 тысяч тонн. На сегодня 438 тысяч тонн освоено промыслом, что составляет почти 122 процента к изначальному прогнозу. Таких положительных результатов за более чем 20-летнюю историю мы не отмечали", - приводятся в сообщении слова руководителя Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО) Нины Шпигальской.

Шпигальская уточнила, что превышение зафиксировано прежде всего по горбуше. Прогнозные ожидания превышены по горбуше западной Камчатки - 173 тысячи тонн при прогнозе 144 тысячи тонн (120%), по горбуше восточной Камчатки - 202 тысячи тонн при прогнозе 151 тысяче тонн (134%).

В свою очередь министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский отметил, что в лососевую путину интенсивно велась работа по регулированию добычи анадромных видов рыб. В частности, отраслевая наука разработала особые меры регулирования для бассейна реки Камчатка, что дало положительный эффект. Показатели вылова превысили 12 тысяч тонн, а также достигнуты целевые показатели уровня пропуска нерки и кеты на нерестилища, что позволит поддерживать расширенное воспроизводство лососей.

"Сложными для регулирования в этом году оказались бассейны рек Авача и Паратунка, в первую очередь в регулировании традиционного рыболовства. Мы приняли достаточно жесткие меры: промысел был открыт для коренных малочисленных народов Севера на 10 дней на кету, на кижуч - с 20 августа по 6 сентября, с проходными днями для всех видов рыболовства. Однако альтернативных вариантов у нас нет, пока мы не восстановим запасы этих рек. Кроме того, обострилась ситуация с рекой Опала в этом году. Нам необходимо принимать решения по регулированию промысла на этом объекте для восстановления запасов", - приводятся в сообщении слова Здетоветского.

Всего рыбаки РФ, по данным Росрыболовства на 13 сентября, выловили более 511 тысяч тонн лососей, что на 12% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (выловы лососей сравниваются между нечетными и между четными годами).

Камчатка

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