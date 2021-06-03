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Около 5 млн мальков лососей погибли на сахалинском рыбоводном заводе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Молодь кеты на рыбоводном заводе в Холмском районе, которую должны были выпустить на нерестовой реке Чеховка, погибла предположительно от отравления, полиция проводит проверку, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области.

"На рыбоводный завод выезжала следственно-оперативная группа. Там взят забор воды, отправлен на экспертизу. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Местные СМИ сообщают, что на рыбоводном заводе погибло около 5 млн мальков, которых планировали выпустить в реку 4 июня. На самом заводе журналистам сообщили, что на насосной станции неизвестные взломали замок, перерезали кабели, а вода, в которой находились мальки, пахнет хлоркой.

Сахалин Чеховка

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