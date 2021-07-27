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В Забайкалье восстановили движение по мосту на Транссибе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Работы по укладке второго пути рухнувшего моста на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае полностью завершены, движение восстановлено, сообщается во вторник в телеграм-канале РЖД.

В РоссииПервые поезда проехали по восстановленному мосту в ЗабайкальеЧитать подробнее

"Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкальском крае полностью восстановлено! Второй путь открыт", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за мощных ливней и начавшихся паводков утром в пятницу обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга -Укурей в Сретенском районе. Движение поездов было остановлено.

Первые поезда пересекли восстановленный первый путь в воскресенье, в тестовом режиме был пущен порожний грузовой поезд. В 17:54 по московскому времени реку Ареда, по первой нитке восстановленного моста, пересек первый пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара.

Забайкальский край Транссиб РЖД

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