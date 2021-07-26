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РЖД возобновили продажу билетов на следующие по Транссибу поезда

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" возобновило продажу билетов на пассажирские поезда, следующие по Транссибирской магистрали, после обрушения моста в Забайкалье.

"Возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье", - говорится в телеграм-канале РЖД.

Компания уточнила, что, хотя "работы на мосту ведутся круглосуточно", движение не прерывается. "За ночь пропустили 19 поездов - три пассажирских, один пригородный и грузовые. (В понедельник - ИФ) планируется пропустить еще 5 пассажирских (около 1,4 тыс. пассажиров), один пригородный и более 30 грузовых составов", - отмечает монополия.

Продажа билетов на поезда, следующие по Транссибу, была приостановлена в пятницу, 23 июля. Это произошло после того, как ранее в тот же день обрушился Железнодорожный мост на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга и Укурей Забайкальского края.

Ранее в понедельник пресс-служба правительства Забайкалья объявила, что движение восстановили по одному пути моста.

РЖД Забайкалье Транссибирская магистраль

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