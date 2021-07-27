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Новый мост на Транссибе построят в Забайкалье в ускоренном режиме

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Восстановленные железнодорожные пути на месте рухнувшего моста на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае являются надежной, но временной схемой, планируется строительство нового моста, сообщил в телеграм-канале глава РЖД Олег Белозеров.

"Абсолютно надежное, выверенное с проектировщиками, но временное решение. Необходимо строить быстро новый мост, для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную работу (моста - ИФ). Планируем, что будем использовать схему ускоренных работ. Думаю, что в течение полугода - девяти месяцев мы должны с этой задачей справиться", - сообщил Белозеров.

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Глава РЖД напомнил, что предварительно на восстановление первого пути было дано 2,5 суток, на восстановление второго пути - пять суток.

"Быстрее на полтора суток задача решена. На сегодняшний момент движение открыто (...). Заработает экономика страны - это самое важное. Каждый час простоя важен для тысячи предприятий РФ, для их трудовых коллективов. Здесь был совершен трудовой подвиг. Это абсолютно точно. Люди круглосуточно восстанавливали мост", - отметил Белозеров, чье интервью размещено в телеграмм-канале РЖД.

Как сообщалось, из-за мощных ливней и начавшихся паводков утром 23 июля обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга -Укурей в Сретенском районе. Движение поездов было остановлено. Первый путь был восстановлен в воскресенье, сначала в тестовом режиме по нему прошел порожний грузовой поезд. В 17:54 по московскому времени реку Ареда, по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара.

Во вторник РЖД заявили о полном восстановлении движения через реку Ареда.

Забайкалье РЖД Олег Белозеров

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