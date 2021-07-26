Около 1,4 тыс. пассажиров отказались от поездки после обрушения моста на Транссибе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Около 1,4 тыс. пассажиров отказались от поездки после обрушения моста на Транссибирской магистрали в Забайкалье.

"Около 1,4 тыс. пассажиров отказались от поездки на ближайшие даты. Им полностью вернули деньги. Пассажиры всех задержанных поездов были обеспечены водой и дополнительным питанием", - пишет в понедельник корпоративное издание ОАО "Российские железные дороги".

Оно уточняет, что на участке Куэнга-Укурей, где произошел инцидент, курсируют 6 пар пассажирских и 3 пары пригородных поездов. РЖД организовали перевозку застрявших в пути пассажиров с привлечением автобусов и авиации.

Ранее в понедельник "Российские железные дороги" сообщили, что возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующих по Транссибу, после обрушения моста в Забайкалье.

За минувшую ночь через место ЧП были пропущены три пассажирских и один пригородный состав, в понедельник предполагается пропуск еще пяти пассажирских примерно с 1,4 тыс. пассажиров и один пригородный, уточняла при этом монополия.