Сотрудников РЖД наградили за предотвращение схода поездов на Транссибе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Два работника РЖД награждены почетными знаками за своевременное обнаружение поврежденного участка на Транссибирской магистрали через реку Ареда в Забайкальском крае и оперативное оповещение бригад, приближавшихся к аварийному мосту поездов.

Пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) сообщает, что генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров за проявленный профессионализм наградил знаками "Почетного железнодорожника" двух работников Забайкальской дирекции инфраструктуры - Евгения Коновалова и Николая Петина.

"Награждение состоялось во время осмотра восстановленного после сильного паводка железнодорожного моста над рекой Ареда на Транссибирской магистрали (перегон Куэнга - Укурей) в Забайкальском крае", - говорится в сообщении.

Уточняется, что утром 23 июля заместитель начальника дирекции инженерных сооружений Коновалов, спустившись к реке для замера уровня воды, услышал щелчок. Поднявшись на мост, он увидел изменение геометрии рельсов, после чего направился в сторону движения поездов для их остановки и сообщил о случившемся в центр управления. В это же время начальник участка пути Петин выявил нарушение целостности конструкции мостового перехода и сообщил дежурной по станции Куэнга о необходимости закрытия движения по участку.

"Профессиональные и своевременные действия железнодорожников позволили предотвратить угрозу нарушения безопасности движения поездов", - отмечает ЗабЖД.

Как сообщалось, из-за мощных ливней и начавшихся паводков утром 23 июля обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга-Укурей в Сретенском районе. Движение поездов было остановлено. Первый путь был восстановлен в воскресенье, сначала в тестовом режиме по нему прошел порожний грузовой поезд. В 17:54 по московскому времени реку Ареда, по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара.

Во вторник РЖД заявили о полном восстановлении движения по Транссибу.