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РЖД решили за девять месяцев построить новый мост на Транссибе вместо аварийного

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Восстановленная конструкция на месте рухнувшего железнодорожного моста в Забайкалье - это временное решение, ОАО "РЖД" планируют построить там новый мост.

"Необходимо строить быстро новый мост, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную (транспортную - ИФ) работу. Планируем, что будем использовать схему ускоренных работ. Думаю, что в течение полугода - девяти месяцев мы должны с этой задачей справиться", - сообщил через пресс-службу гендиректор РЖД Олег Белозеров, слова которого привела компания.

Восстановленное сооружение он назвал абсолютно надежным и заверил, что его "выверили с проектировщиками".

Восстановить на аварийном участке стопроцентную погрузку планируется к 28 июля, сказал ранее министр транспорта Виталий Савельев. Пока участок загружен на 50% технологичного плана. По его словам, в ближайшие недели РЖД необходимо запустить все временно отставленные для движения грузовые поезда - 526 поездов.

Мост на перегоне между станциями Куэнга-Укурей обрушился 23 июля после мощных ливней и паводка, из-за того что поднявшаяся вода в реке размыла опору моста. Движение по этому участку остановили. К утру 26 июля там восстановили один из путей и там снова пустили поезда, 27 июля поезда могли следовать уже по обоим путям.

Транссиб РЖД Олег Белозеров Минтранс

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