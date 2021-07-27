Более ста человек привили от COVID-19 в мобильном госпитале в Хакасии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Более 100 человек привили против коронавирусной инфекции врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), в ходе первого дня работы мобильного пункта вакцинации, развернутого на центральной площади Абакана, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Прием пациентов выполнялся как по записи, так и в порядке живой очереди. Все желающие смогли привиться первым компонентом вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении.

Военные специалисты развернули пункт вакцинации с целью снижения потока посетителей в стационарных прививочных пунктах. В мобильном пункте жители города смогут поставить как первый, так и второй компонент вакцины. Работать мобильный пункт будет ежедневно с девяти часов утра до восьми часов вечера.

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По данным оперштаба Хакасии, за прошедшие сутки в республике выявлено 180 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 255 человек. Всего с начала года в Хакасии подтверждено 12 тыс. 25 случаев инфицирования. Прошли курс лечения и выздоровели 10,6 тыс. человек. Также за сутки подтверждены еще 12 случаев смерти пациентов, имевших диагноз COVID-19. Общее число зарегистрированных летальных случаев в регионе с начала года - 356.