Песков констатировал исполнение части договоренностей саммита в Женеве

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Женеве, в определенной степени выполняются, но говорить о перспективах переговоров по стратегической стабильности пока преждевременно, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Процесс пошел. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно. Главное, что идут контакты, - сказал он. - Субстанция чрезвычайно сложная. Есть контакты по вопросам кибербезопасности, контакты по стратстабильности. Все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты".

Президенты Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве 16 июня. Они тогда договорились, в частности, о возвращении посла Анатолия Антонова в Вашингтон и посла Джона Салливана в Москву, о переговорах по урегулированию проблем в работе дипмиссий, начавшихся после серии взаимных высылок дипломатов и о контактах по ряду других вопросов, имеющих взаимный интерес.

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности пройдет 28 июля в Женеве, делегации сторон возглавят замглавы МИД России и первый замгоссекретаря США.