Байден заявил о необходимости доли оптимизма при контактах с Россией

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от журналистов, ему при контактах с лидерами других стран, в частности - России, нельзя все время быть настроенным пессимистично.

"Чтобы быть хорошим репортером, вам нужно задавать "негативные" вопросы. Вы никогда не задаете "позитивных" вопросов", - сказал он американским журналистам перед тем, как покинуть Женеву, где у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Байден пояснил, что подобный негативный настрой "при выполнении моей работы гарантированно не принесет никаких результатов".

Так он ответил на вопрос журналиста, почему, по его мнению, по итогам переговоров с Путиным у США могут быть причины для оптимизма.

По словам президента, оптимистичный настрой важен не только при контактах с Путиным. Так, Байден напомнил, что многие американские СМИ не выражали оптимизма и по поводу его участия в саммитах НАТО и G7, а также - в саммите США-ЕС. Однако, по словам президента, в итоге все прошло очень хорошо.

"Нужно быть реалистом, а лицо должно выражать при этом оптимизм", - подытожил президент США.

При этом Байден вновь заявил, что не знает, принесут ли плоды контакты его администрации с РФ. "Посмотрим, что будет", - сказал он.

Байден также объяснил журналистам, что не видит смысла рассказывать им обо всех своих планах по тем или иным переговорам.

"Не вижу смысла заранее рассказывать вам о том, что я собираюсь сделать. Нет ничего полезного в том, чтобы таким образом начинать переговоры".

Ранее в среду в Женеве завершился саммит лидеров США и России.

Путин оценил переговоры с американским коллегой как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон.

Президент США на пресс-конференции по итогам переговоров в свою очередь заявил, что его встреча с Путиным была хорошей и позитивной, а о ее результатах можно будет судить через шесть месяцев.