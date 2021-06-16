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Байден заявил о необходимости доли оптимизма при контактах с Россией

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что, в отличие от журналистов, ему при контактах с лидерами других стран, в частности - России, нельзя все время быть настроенным пессимистично.

"Чтобы быть хорошим репортером, вам нужно задавать "негативные" вопросы. Вы никогда не задаете "позитивных" вопросов", - сказал он американским журналистам перед тем, как покинуть Женеву, где у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Первые переговоры Путина и Байдена

Байден пояснил, что подобный негативный настрой "при выполнении моей работы гарантированно не принесет никаких результатов".

Так он ответил на вопрос журналиста, почему, по его мнению, по итогам переговоров с Путиным у США могут быть причины для оптимизма.

По словам президента, оптимистичный настрой важен не только при контактах с Путиным. Так, Байден напомнил, что многие американские СМИ не выражали оптимизма и по поводу его участия в саммитах НАТО и G7, а также - в саммите США-ЕС. Однако, по словам президента, в итоге все прошло очень хорошо.

"Нужно быть реалистом, а лицо должно выражать при этом оптимизм", - подытожил президент США.

При этом Байден вновь заявил, что не знает, принесут ли плоды контакты его администрации с РФ. "Посмотрим, что будет", - сказал он.

Байден также объяснил журналистам, что не видит смысла рассказывать им обо всех своих планах по тем или иным переговорам.

"Не вижу смысла заранее рассказывать вам о том, что я собираюсь сделать. Нет ничего полезного в том, чтобы таким образом начинать переговоры".

Ранее в среду в Женеве завершился саммит лидеров США и России.

Путин оценил переговоры с американским коллегой как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон.

Президент США на пресс-конференции по итогам переговоров в свою очередь заявил, что его встреча с Путиным была хорошей и позитивной, а о ее результатах можно будет судить через шесть месяцев.

США Владимир Путин Россия Джо Байден

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