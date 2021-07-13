Посол Антонов рассчитывает на скорую установочную встречу дипломатов США и РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что в ближайшие недели пройдет встреча с представителями Соединенных Штатов под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе выступления перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института.

"Рассчитываем в ближайшие недели провести установочную встречу межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств", - заявил Антонов.

Он отметил, что отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере. По его словам, "целью стратдиалога должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учетом всех значимых факторов".

"Такое "уравнение" должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи. Речь идет о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД, предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях, реагировании на чреватые ядерной эскалацией кризисные ситуации", - уточнил Антонов.

Российский посол также назвал одним из приоритетов налаживание совместной работы РФ и США в области кибербезопасности.

Он заявил, ссылаясь на данные американских источников, что большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США. Посол добавил, что в 2020 году были зафиксированы 45 компьютерных атак на российские объекты, в текущем - 35, которые координировались из Америки.

"Хотел бы отметить, что несколько дней назад президенты наших стран провели телефонный разговор, в ходе которого подробно затрагивалась проблематика кибербезопасности. Лидерами подчеркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в этой сфере, продолжения соответствующих контактов", - напомнил Антонов.

По его словам, кибератаки - это общая проблема, которую надо решать.

"Мы передали конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информпространстве. Рассчитываем на позитивную реакцию администрации. Достижение осязаемых результатов в борьбе с киберугрозами позволило бы снять один из крупнейших "раздражителей" в российско-американских отношениях", - добавил он.

Комментируя прошедший саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, Антонов заявил, что Россия трезво оценивает результаты встречи и не питает иллюзий, но считает, что возможности для улучшения отношений между двумя странами существуют.

"Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах. За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение пониманий о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня", - сказал он.

Дипломат отметил тот факт, что встреча Путина и Байдена состоялась, несмотря на "все сохраняющиеся противоречия". Он выразил готовность российской стороны "сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев" в условиях "нынешней турбулентной глобальной обстановки".

В то же время Антонов сказал, что Россия не нуждается "в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения", и ждет от Вашингтона, что ее интересы будут учитываться.

Телефонный разговор между Путиным и Байденом состоялся 9 июля, сообщили в Кремле и Белом доме. Беседа длилась около часа, обсуждались вопросы кибербезопасности и взаимодействия Москвы и Вашингтона по киберугрозам.