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Памфилова призвала регионы помочь кандидатам в сборе подписей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала власти регионов помогать кандидатам собирать подписи в поддержку своего выдвижения на сентябрьские выборы в условиях пандемии.

"Хочу выразить свою озабоченность, обратиться к нашим регионам и комиссиям. Видимо придется мне повторно направить телеграмму нашим руководителям исполнительной власти по поводу того, чтобы более внимательно отнеслись к нуждам наших кандидатов и партий по сбору подписей", - сказала она на заседании комиссии 26 июля.

По ее словам, во многих регионах с учетом эпидемиологической обстановки уже готовы и помещения, и места для сбора подписей. Она призвала с учетом эпидемиологических ограничений дать всем партиям и кандидатам равные возможности по полноценному сбору подписей и общению с избирателями.

В середине июля председатель ЦИК сообщила, что после жалоб на несколько случаев задержания сборщиков подписей она попросила главу МВД Владимира Колокольцева обеспечить корректное отношение полиции к сборщикам и кандидатам.

Центризбирком Элла Памфилова коронавирус

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