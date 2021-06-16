Длительность голосования на выборах в Думу определят по ситуации с COVID

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России решит, проводить ли голосование на парламентских выборах в течение нескольких дней, исходя из эпидемиологической ситуации с коронавирусом, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"С учетом того, как развивается пандемия, будем, в первую очередь, исходить из обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности потенциальных избирателей. Вероятность того, что мы будем принимать решение голосовать не один день - она очень высока", - сказала Памфилова на встрече с экспертами в среду.

Ранее Памфилова сообщила, что в Центризбирком России активно поступают обращения по поводу проведения голосования в течение нескольких дней на предстоящих выборах в Госдуму. По ее словам, много обращений поступают от активных избирателей, которые присылают свои замечания по поводу недоработок многодневного голосования.

Центризбирком примет окончательное решение о проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму после их назначения президентом России Владимиром Путиным в июне.

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.