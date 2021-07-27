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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:28Заразились
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В РАН сочли прекрасной идеей "коктейльную" вакцинацию против COVID

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Никаких противопоказаний к применению комбинированных вакцин от коронавируса для выработки устойчивого иммунитета нет, считает вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов, который курирует в РАН медицину.

"Вполне понятно, что механизм выработки иммунитета у разных вакцин различен. Но защитные механизмы у человека должны образовываться против определенных клеток, и в этом плане сочетанию вакцин ничто не противодействует", - сказал он.

При этом Стародубов подчеркнул, что эффективность применения сочетания разных препаратов должна быть научно доказана. "Сейчас проходят клинические испытания, в результате которых ученые должны доказать, вырабатывается иммунитет от совместного применения (вакцин) или нет. Но должен подчеркнуть, это прекрасная идея", - сказал Стародубов.

По его словам, в вопросе комбинированного применения вакцин "существует экономическая и научная составляющая". В начале пандемии были разные точки зрения, велась дискуссия, "каждый утверждал, что только его вакцина эффективная, правильная и самая лучшая". "Однако наука никогда не считала, что вакцины не могут быть смешанными, и научная истина постепенно взяла верх", - заключил ученый.

Накануне, 26 июля, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что ведет совместные клинические исследования по комбинации первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" с рядом вакцин зарубежного производства. "В настоящее время РФПИ проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента "Спутника V" - вакцины "Спутник Лайт" - с вакцинами других зарубежных производителей", - говорилось в сообщении, размещенном в телеграм-канале РФПИ.

Кроме того, в понедельник в Минздрав РФ сообщили об одобрении клинических испытаний комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" в России.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Стародубов РАН Коронавирус

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