РФПИ начал исследования возможных комбинаций "Спутника V" с зарубежными вакцинами

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет совместные клинические исследования по комбинации первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" с рядом вакцин зарубежного производства, сообщила в ночь на вторник пресс-служба фонда.

"В настоящее время РФПИ проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента "Спутника V" - вакцины "Спутник Лайт" - с вакцинами других зарубежных производителей", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале РФПИ.

В сообщении не уточняется, вакцины каких разработчиков участвуют в исследованиях на совместимость.

"В частности, вакцина "Спутник Лайт" может использоваться в сочетании с другими вакцинными препаратами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов, появляющихся в результате мутации вируса", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно об одобрении Минздравом РФ клинических испытаний комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca (AZD1222) и "Спутника Лайт" (rAd26-S - первый компонент "Спутник V") в России. Согласно данным реестра разрешений на проведение клинических исследований, испытания I-II фазы начались в понедельник и продлятся до 2 марта 2022 года.