Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:42Заразились
на 26.07В России 6 149 780+23 239В мире 194 163 189+432 282

РФПИ начал исследования возможных комбинаций "Спутника V" с зарубежными вакцинами

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет совместные клинические исследования по комбинации первого компонента вакцины от коронавируса "Спутник V" с рядом вакцин зарубежного производства, сообщила в ночь на вторник пресс-служба фонда.

"В настоящее время РФПИ проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента "Спутника V" - вакцины "Спутник Лайт" - с вакцинами других зарубежных производителей", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале РФПИ.

В сообщении не уточняется, вакцины каких разработчиков участвуют в исследованиях на совместимость.

"В частности, вакцина "Спутник Лайт" может использоваться в сочетании с другими вакцинными препаратами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов, появляющихся в результате мутации вируса", - отмечается в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно об одобрении Минздравом РФ клинических испытаний комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca (AZD1222) и "Спутника Лайт" (rAd26-S - первый компонент "Спутник V") в России. Согласно данным реестра разрешений на проведение клинических исследований, испытания I-II фазы начались в понедельник и продлятся до 2 марта 2022 года.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июля 2021 годаПандемия коронавируса
РФПИ Спутник V

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ начались испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

В РФ начались испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"

Сайт Genius заблокировали в РФ в связи с неудалением запрещенного контента

Факельное горение на газопроводе в Пермском крае ликвидировано

Что произошло за день: понедельник, 26 июля

Газопровод "Уренгой - Центр-2" загорелся в Пермском крае

Газопровод "Уренгой - Центр-2" загорелся в Пермском крае

В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского

В Ставрополе арестован обвиняемый в убийстве полицейского

"Биокад" начал испытания собственной вакцины от коронавируса

"Биокад" начал испытания собственной вакцины от коронавируса

Росстандарт начал проверки АЗС в режиме "тайного покупателя"

Росстандарт начал проверки АЗС в режиме "тайного покупателя"

Анатолию Быкову предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов

Роскомнадзор подтвердил блокировку связанных с Навальным ресурсов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');