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Главреда The Insider Романа Доброхотова увезли на допрос

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Романа Доброхотова - главного редактора онлайн-издания The Insider (включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) - допросят в полиции в рамках дела о клевете.

"Романа Доброхотова везут на допрос в ОМВД по Академическому району Москвы", - сообщила "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко в среду.

Ранее в среду сообщалось, что Доброхотов проходит по делу в качестве свидетеля.

В правозащитной организации отметили, что дело возбуждено 26 апреля по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (Клевета). "По версии УВД по ЮЗАО Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Боинге МН-17" в твиттер-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov", - рассказали в "Правозащите Открытке".

Уголовное дело возбуждено по заявлению адвоката Сталины Гуревич, которая защищает интересы нидерландского журналиста Ван дер Верффа. По словам Гуревич, Доброхотов распространял клеветнические сведения о том, что ее подзащитный за денежное вознаграждение "сливает" информацию о сбитом над Донбассом Boeing 777 рейса MH17.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

После внесения The Insider в реестр СМИ-иноагентов Доброхотов заявил "Интерфаксу", что издание продолжит работать в прежнем режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии.

The Insider Роман Доброхотов

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