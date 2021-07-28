Подытог исследования AstraZeneca и "Спутника Лайт" подведут через полгода

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Промежуточные результаты клинического исследования комбинации вакцин от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca ("Оксфордской вакцины") и "Спутник Лайт" центра им. Гамалеи ожидаются в конце 2021 года или начале следующего, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе AstraZeneca в России.

Там подчеркнули, что "клиническое исследование имеет большое значение не только для изучения потенциала комбинированного применения вакцин и оценки их синергизма в отношении иммунного ответа, но и для расширения в будущем ассортимента и разработки новых вакцин, а также для создания программ ревакцинации".

В компании напомнили, что есть несколько стран, где зарегистрирована и вакцина, разработанная компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцина "Спутник V".

"Использование, при котором первая иммунизация проводится одним типом вакцины, а вторая - другим типом вакцины (гетерологичная прайм-бустер вакцинация), позволит сделать схему вакцинации более гибкой для населения в этих странах",- отметили в компании.

26 июля Минздрав РФ одобрил проведение I-II фазы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" в РФ, следует из госреестра разрешений на их проведение. Испытания безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S (1-компонент вакцины "Спутник V" или "Спутник Лайт"), вводимых по схеме гетерологичного прайм-буста, будут проводиться на 150 взрослых пациентах, их окончание запланировано на 2 марта 2022 года. Исследования пройдут на базе трех медорганизаций в Санкт-Петербурге - НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ, Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова, ООО "Куратор", а также в московских клиниках "Орис" и "Медси".

В мае стало известно, что комитет Минздрава РФ по этике не одобрил проведение исследования комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V" в России. Вместе с тем, в компании "Интерфаксу" сообщили, что направили обновленный пакет документов в Минздрав для одобрения испытаний вакцины на территории России.

В конце марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что исследования данной комбинации вакцин, состоящей из двух уколов - одного компонента "Спутника V" и одного - вакцины AstraZenеca AZD1222 ("Оксфордской вакцины") - должны были начаться в ОАЭ в апреле, а предварительные данные об испытаниях ожидались через два месяца. Предполагалось также проведение данных исследований в Азербайджане и Саудовской Аравии. В настоящее время они проводятся в Аргентине.

В конце июля стало известно, что Минздрав РФ одобрил клинические испытания комбинации вакцин от коронавируса AstraZeneca и "Спутник Лайт" в России. I и II фаза испытаний стартовали 26 июля.

Как сообщали в РФПИ, это первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года. которое продлиться полгода. 21 декабря 2020 года РФПИ, центр им.Гамалеи, AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса.