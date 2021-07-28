Кремль сожалеет об отказе правления "Петербургского диалога" в ФРГ от контактов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Кремле глубоко сожалеют о решении правления "Петербургского диалога" в Германии приостановить контакты с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы глубоко сожалеем в связи с таким принятым решением, это один из немногих открытых каналов диалога между нашими двумя странами, и мы очень высоко его ценим. Мы остаемся открытыми для сотрудничества и взаимодействия и хотим этого сотрудничества, - сказал он. - Справедливости ради нужно отметить, что речь идет о трех НПО, которые были объявлены нежелательными. А всего в "Диалоге" занято около 20 организаций. Поэтому, конечно, объявление трех вряд ли может де факто каким-то образом заблокировать работу "Петербургского диалога". Мы надеемся и рассчитываем, что все-таки у нашего сопредседателя, у (Виктора) Зубкова, будут контакты с германскими коллегами, и удастся эти вопросы обговорить".

В мае 2021 года Генпрокуратура России признала нежелательными для страны три германские некоммерческие организации ФРГ - Zentrum fuer die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС"), Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО") и Forum Russischsprachiger Europaeer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ"). Они являются участниками двустороннего форума гражданских обществ "Петербургский диалог".

После этого правление форума отменило запланированное на начало июля заседание в Москве.

27 июля германский оргкомитет форума решил приостановить все двусторонние мероприятия и заседания российско-германских рабочих групп, объяснив, что нежелательным НПО грозят штрафы за продолжение работы в России, как и их российским партнерам.