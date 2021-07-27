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Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия

Немецкий оргкомитет "Петербургского диалога" приостановит все двусторонние мероприятия
Председатель немецкого оргкомитета "Петербургского диалога" Рональд Пофалла
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Немецкий оргкомитет форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" решил приостановить все двусторонние мероприятия и заседания российско-германских рабочих групп. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте форума.

"Мы не можем смириться с тем, что некоторые наши организации-участники не могут выполнять свою работу в России, поскольку официально считаются "нежелательными" и в случае нарушения их могут ожидать серьезные штрафы. Российские партнеры "нежелательных зарубежных организаций" из-за сотрудничества с ними также могут подвергаться правовому преследованию", - сказал председатель немецкого оргкомитета "Петербургского диалога" Рональд Пофалла.

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В мае "Петербургский диалог" с немецкой стороны решил отменить заседание правления в Москве из-за решения генпрокуратуры РФ признать три НПО из ФРГ нежелательными.

Генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации ФРГ:

- Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС");

- Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО");

- Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ").

Организации Zentrum für die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch являются участниками форума "Петербургский диалог".

Пофалла подчеркнул, что немецкая сторона не согласна с этим и предлагает компромиссное решение – провести в начале сентября заседание правления и обсудить актуальные вопросы.

"Петербургский диалог" был создан по инициативе Владимира Путина и Герхарда Шредера, первая встреча прошла в Петербурге в 2001 году. Основная цель форума – углубление взаимопонимания между Россией и Германией, дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, стимулирование связей между двумя странами.

Петербургский диалог Германия

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