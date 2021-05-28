Поиск
AНачало в 16:15Швеция ШвецияВеликобритания ВеликобританияBНачало в 16:15Казахстан КазахстанКанада Канада

"Петербургский диалог" отменил заседание правления из-за решения по 3 немецким НПО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" отменяет заседание правления в Москве из-за решения генпрокуратуры РФ признать три НПО из ФРГ нежелательными. Об этом сообщил сайт организации "Karenina".

"Правление "Петербургского диалога" на основании этого решает отменить запланированное в Москве с 8 по 9 июля двустороннее расширенное заседание правления", - говорится в сообщении.

Заседание представителей немецкой части форума состоялось накануне, оно было связано с тем, что генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации ФРГ:

- Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС");

- Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО");

- Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ").

Организации Zentrum für die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch являются участниками форума "Петербургский диалог".

Ранее сообщалось, что годовое собрание "диалога" планируется провести 14-15 октября в Калининграде. Согласно сообщению сайта "Karenina", это собрание может теперь состояться только в том случае, если в нем беспрепятственно могут принять участие все организации форума.

По словам председателя германского комитета форума Рональда Пофаллы, российское правительство, объявив три организации нежелательными, продолжает конфронтационный курс по отношению к диалогу гражданских обществ.

"Петербургский диалог" должен выстраивать мосты между нашими странами. Мы не потерпим того, чтобы его участникам запрещали работу в России и угрожали им драконовскими штрафами. Препятствование работы неправительственных организаций и их криминализация достигли невыносимой степени", - заявилл Пофала.

В прошлом году форум в Калининграде был отменен из-за пандемии коронавируса.

"Петербургский диалог" был создан по инициативе Владимира Путина и Герхарда Шредера, первая встреча прошла в Петербурге в 2001 году. Основная цель форума – углубление взаимопонимания между Россией и Германией, дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, стимулирование связей между двумя странами.

Петербургский диалог Москва Германия

Новости по теме

Новости

РАН сочла недостаточными темпы COVID-вакцинации в России

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Голунову наркотики

Экс-полицейские получили от 5 до 12 лет за подброшенные Голунову наркотики

Песков назвал экстраординарной ситуацию с перелетами в Россию

Песков назвал экстраординарной ситуацию с перелетами в Россию

ФАС не выявила картельного сговора по повышению цен на жилье

Росавиация заявила о задержках с выдачей разрешений при изменении маршрута

Росавиация заявила о задержках с выдачей разрешений при изменении маршрута

В России за сутки зарегистрировали еще 9 252 случая COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 9 252 случая COVID-19

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Новак отметил экологичность газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку"

Новак отметил экологичность газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку"

МИД РФ счел, что Россия проживет без Договора по открытому небу

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');