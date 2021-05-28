"Петербургский диалог" отменил заседание правления из-за решения по 3 немецким НПО

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог" отменяет заседание правления в Москве из-за решения генпрокуратуры РФ признать три НПО из ФРГ нежелательными. Об этом сообщил сайт организации "Karenina".

"Правление "Петербургского диалога" на основании этого решает отменить запланированное в Москве с 8 по 9 июля двустороннее расширенное заседание правления", - говорится в сообщении.

Заседание представителей немецкой части форума состоялось накануне, оно было связано с тем, что генпрокуратура РФ признала нежелательными в России три некоммерческие организации ФРГ:

- Zentrum für die Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности", "ЦЛС");

- Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен", "НРО");

- Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев", "ФРЕ").

Организации Zentrum für die Liberale Moderne GmbH и Deutsch-Russischer Austausch являются участниками форума "Петербургский диалог".

Ранее сообщалось, что годовое собрание "диалога" планируется провести 14-15 октября в Калининграде. Согласно сообщению сайта "Karenina", это собрание может теперь состояться только в том случае, если в нем беспрепятственно могут принять участие все организации форума.

По словам председателя германского комитета форума Рональда Пофаллы, российское правительство, объявив три организации нежелательными, продолжает конфронтационный курс по отношению к диалогу гражданских обществ.

"Петербургский диалог" должен выстраивать мосты между нашими странами. Мы не потерпим того, чтобы его участникам запрещали работу в России и угрожали им драконовскими штрафами. Препятствование работы неправительственных организаций и их криминализация достигли невыносимой степени", - заявилл Пофала.

В прошлом году форум в Калининграде был отменен из-за пандемии коронавируса.

"Петербургский диалог" был создан по инициативе Владимира Путина и Герхарда Шредера, первая встреча прошла в Петербурге в 2001 году. Основная цель форума – углубление взаимопонимания между Россией и Германией, дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества, стимулирование связей между двумя странами.