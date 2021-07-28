В заявлении по делу Доброхотова говорится о клевете на нидерландского журналиста и ГРУ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Нидерландов Макс ван дер Верфф в своем заявлении указывает, что главный редактор онлайн-издания The Insider (включено в реестр СМИ-иноагентов) Роман Доброхотов умышленно опорочил его и деятельность ГРУ министерства обороны РФ.

"Доброхотову доподлинно известно о том, что сотрудники ГРУ Минобороны РФ не оплачивают услуги иностранных журналистов, что Макс ван дер Верфф не получал денег, не действовал по их указанию и не распространял дезинформацию в интересах РФ", - говорится в заявлении ван дер Верффа, поданном им в полицию и опубликованном в социальных сетях.

Он также указывает, что Доброхотов "умышленно, имея цель опорочить деятельность ГРУ Минобороны РФ в глазах западных партнеров, распространил клевету в адрес индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников Минобороны РФ и гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 cт. 128.1 УК РФ (клевета)".

Утром в среду стало известно, что в квартире у Доброхотова проводится обыск в рамках возбужденного уголовного дела. Дело по статье о клевете было возбуждено по заявлению адвоката Сталины Гуревич, которая защищает интересы нидерландского журналиста Ван дер Верффа.

По словам Гуревич, Доброхотов распространял клеветнические сведения о том, что ее подзащитный за денежное вознаграждение "сливает" информацию о сбитом над Донбассом Boeing 777 рейса MH17.

В настоящее время уголовное дело расследуется в отношении неустановленных лиц, а Доброхотов имеет статус свидетеля. После завершения обыска его отвезут в отдел полиции на допрос.

Издание Insider было включено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов. Доброхотов заявлял "Интерфаксу", что издание продолжит работать в прежнем режиме и не будет исполнять требования, предъявляемые к таким СМИ, так как зарегистрировано в Латвии.