В "Другой России Лимонова" сообщили о задержании активистки Шалиной

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Руководителя московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" Ольгу Шалину задержали в Москве, сообщают в партии.

"Ольгу задержали. Сейчас ее везут в ОВД "Котловка". Причины задержания пока неизвестны", - сказали "Интерфаксу" в партии в среду.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

В середине июля "Другая Россия Лимонова" получила из Минюста РФ отказ в регистрации партии из-за претензий к оформлению устава партии, а также к нескольким делегатам учредительного съезда, прошедшего 25 апреля.