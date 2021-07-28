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В "Другой России Лимонова" сообщили о задержании активистки Шалиной

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Руководителя московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" Ольгу Шалину задержали в Москве, сообщают в партии.

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"Ольгу задержали. Сейчас ее везут в ОВД "Котловка". Причины задержания пока неизвестны", - сказали "Интерфаксу" в партии в среду.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

В середине июля "Другая Россия Лимонова" получила из Минюста РФ отказ в регистрации партии из-за претензий к оформлению устава партии, а также к нескольким делегатам учредительного съезда, прошедшего 25 апреля.

Другая Россия Лимонова Ольга Шалина

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