Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:08Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 461 651+821 237

"Другая Россия Лимонова" подаст документы на регистрацию партии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Члены незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" на съезде решили подать документы в Минюст РФ на регистрацию.

Планируется подавать документы на регистрацию партии под названием "Другая Россия. Очертания будущего".

"Это техническое название для подачи документов в Минюст, поскольку по закону в названии политической партии не могут использоваться имена или инициалы", - сказали "Интерфаксу" в партии.

При этом фактическим названием остаётся прежнее - "Другая Россия Э.В. Лимонова". Члены партии заявили о планах избираться на выборах в Госдуму в сентябре в качестве зарегистрированной партии.

В РоссииПоследователи Эдуарда Лимонова создадут новую партиюЧитать подробнее

Съезд партии проходит в воскресенье в гостиничном комплексе "Измайлово" в Москве. В нем принимают участие 98 делегатов из 46 регионов РФ.

В сентябре 2020 года незарегистрированная партия "Другая Россия" объявила о самороспуске и создании нового объединения - "Другая Россия Э.В. Лимонова".

В марте 2020 года писатель, публицист, оппозиционный политик, лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов скончался на 78-м году жизни.

Другая Россия Лимонова Эдуард Лимонов

Новости по теме

Умер Эдуард Лимонов

Новости
Пандемия коронавируса

Гинцбург назвал ноябрь возможным сроком окончания пандемии в России

Гинцбург назвал ноябрь возможным сроком окончания пандемии в России

Помощник президента РФ не исключил встречу Путина и Байдена в июне

Задержана первый замминистра соцзащиты Мордовии

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Два человека погибли, один пострадал в автоаварии в Хабаровске

Пешеходный мост рухнул на автодорогу в Екатеринбурге

Что произошло за день: суббота, 24 апреля

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

Корабль "Прогресс МС-14" сведут с орбиты 29 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');