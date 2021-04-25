"Другая Россия Лимонова" подаст документы на регистрацию партии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Члены незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" на съезде решили подать документы в Минюст РФ на регистрацию.

Планируется подавать документы на регистрацию партии под названием "Другая Россия. Очертания будущего".

"Это техническое название для подачи документов в Минюст, поскольку по закону в названии политической партии не могут использоваться имена или инициалы", - сказали "Интерфаксу" в партии.

При этом фактическим названием остаётся прежнее - "Другая Россия Э.В. Лимонова". Члены партии заявили о планах избираться на выборах в Госдуму в сентябре в качестве зарегистрированной партии.

Съезд партии проходит в воскресенье в гостиничном комплексе "Измайлово" в Москве. В нем принимают участие 98 делегатов из 46 регионов РФ.

В сентябре 2020 года незарегистрированная партия "Другая Россия" объявила о самороспуске и создании нового объединения - "Другая Россия Э.В. Лимонова".

В марте 2020 года писатель, публицист, оппозиционный политик, лидер незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуард Лимонов скончался на 78-м году жизни.