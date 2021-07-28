Задержанной активистке "Другой России Лимонова" Шалиной грозит 15 суток ареста

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Руководитель московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" Ольга Шалина, задержанная в среду в столице, останется в полиции до суда, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Дмитрий Захватов.

"Да, ее оставляют в полиции до завтрашнего заседания суда", - сказал он.

По словам адвоката, в отношении Шалиной полицейские составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Наказание за данное правонарушение предусматривает до 15 суток ареста.

Полицейские, пояснил Захватов, "по надуманной причине" потребовали от Шалиной предоставить им паспорт, а потом и пройти в отдел полиции.

"Якобы была какая-то ориентировка, сотрудники подошли к Оле Шалиной, сказали показать паспорт. Она отказалась. Тогда они сказали, чтобы она прошла с ними в отдел, она тоже отказалась и поэтому ей вменили статью 19.3", - сказал адвокат.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

23 июня Шалина уже была арестована на 15 суток за аналогичное правонарушение.