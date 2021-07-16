Минюст отказал в регистрации партии "Другая Россия Лимонова"

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - "Другая Россия Э.В.Лимонова" получила из Минюста РФ отказ в регистрации партии. Причиной отказа стали претензии к оформлению устава партии, а также к нескольким делегатам учредительного съезда, прошедшего 25 апреля. Об этом сообщили в партии в пятницу.

В июне члены незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В.Лимонова" подали в Минюст РФ документы для регистрации.

Решение подать документы на регистрацию было принято на партийном съезде 25 апреля. Члены "Другой России Э.В. Лимонова" заявили о планах участвовать в выборах в Госдуму в сентябре в качестве зарегистрированной партии.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней – с 17 по 19 сентября.