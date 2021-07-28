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Глава Ставрополья недоволен ажиотажем вокруг дела о коррупции в УГИБДД региона

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы разберутся в деле о коррупции в управлении ГИБДД Ставропольского края, а такой ажиотаж, который создан вокруг этого дела - излишен, заявил глава региона Владимир Владимиров.

"Ни за чем не слежу, есть правоохранительная система, она разберется. Но этот ажиотаж, кому он вообще нужен? Вообще я считаю, что это неправильно", - сказал Владимиров вечером в среду в ходе "прямой линии" с жителями региона, отвечая на вопрос о том, как он относится к "делу Сафонова".

Начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны 20 июля по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере - на общую сумму более 19 млн рублей. Ессентукский городской суд вынес решение о взятии под стражу Сафонова и еще четверых фигурантов. Двое помещены под домашний арест, одному назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев лишил должности начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина.

Ставропольский край Владимир Владимиров ГИБДД Алексей Сафонов

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