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Глава ГИБДД Ставрополья стал фигурантом дела о взятках более чем на 19 млн руб.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет подтвердил задержание начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, его вместе с предполагаемыми подельниками подозревают в получении взяток на сумму более 19 млн рублей.

"Алексей Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, в том числе бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц задержаны, следствие планирует направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает СК во вторник.

В отношении них расследуется дело по статье о получении взятки группой лиц в особо крупном размере.

Проведено 80 обысков, "в рамках которых изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия".

В свою очередь официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила агентству о проведении служебной проверки в отношении задержанных.

Ранее во вторник депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании Сафонова и более чем тридцати его подчиненных по делу об организации преступного сообщества. Хинштейн также опубликовал в своем телеграм-канале кадры из дома, который, по его словам, принадлежит Сафонову.

Ставропольский край ГИБДД Алексей Сафонов

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