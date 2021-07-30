Фуд-корты и аттракционы снова заработают в Петербурге со 2 августа

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Работа фуд-кортов и аттракционов разрешается в Петербурге со 2 августа при соблюдении определенных условий, сообщает пресс-служба Смольного в пятницу.

Соответствующие изменения в постановление правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор города Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу.

"С 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", - говорится в сообщении.

Фуд-корты и фуд-плейсы смогут возобновить работу, если смогут обеспечить наличие раздельных входа и выхода для посетителей, ограничат посещаемость - на объекте одновременно могут находиться не более одного человека на 4 кв. м. Они также должны будут установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей с условием блокировки доступа при превышении лимита посетителей. Кроме того, должна быть проведена вакцинация работников.

Торговые островки в ТЦ помимо соблюдения этих требований обязаны установить защитный экран по периметру объекта розничной торговли.

Для работы аттракционов необходимо получить на сайте Санкт-Петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений; ограничить посещаемость - в парке аттракционов одновременно могут находиться не более одного человека на 12 кв. м площади. Следует также обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей парка и обеспечить вакцинацию работников.

До 2 августа 100% работников, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более шести месяцев, должны привиться хотя бы первым компонентом вакцины, обоими компонентами - с 1 сентября. Выполнение этого условия будет подтверждаться QR-кодом о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

С 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

До 1 октября руководители исполнительных органов государственной власти Петербурга, государственных учреждений города и государственных унитарных предприятий Петербурга также должны обеспечить вакцинацию не менее чем 80% работников (сотрудников). Они должны иметь либо QR-код о вакцинации или о перенесенном коронавирусе, либо документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины.

QR-код необходимо получать через специализированное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Иные ограничения продлеваются по 29 августа.

Как сообщалось, запрет на работу точек общепита в торговых центрах действовал в Петербурге с 17 июня.